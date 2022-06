Guerra in Ucraina, tre vertici di fila non fanno una pace (Di giovedì 23 giugno 2022) Tre vertici di fila non fanno una pace. Anzi, possono rendere una Guerra peggiore e più lunga, se l’obiettivo è sconfiggere la Russia e non concordare una tregua. Mentre il conflitto in Ucraina prosegue, con i russi all’offensiva nel Donbass, l’Occidente si prepara a una settimana di tre summit consecutivi, Ue, G7 e Nato. Ricompattata, o almeno rattoppata, in Parlamento la sua maggioranza, che si sfrangia e si frantuma, ma resta a parole unita nel sostegno al governo, il presidente del Consiglio Mario Draghi può affrontare senza – troppi – patemi interni il trittico di appuntamenti internazionali che l’attende: oggi e domani 23 e 24 giugno il vertice Ue a Bruxelles; da domenica 26 a martedì 28, il G7 al Castello di Elmau in Baviera – è il 48o della serie: fra due anni, nel 2024, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Tredinonuna. Anzi, possono rendere unapeggiore e più lunga, se l’obiettivo è sconfiggere la Russia e non concordare una tregua. Mentre il conflitto inprosegue, con i russi all’offensiva nel Donbass, l’Occidente si prepara a una settimana di tre summit consecutivi, Ue, G7 e Nato. Ricompattata, o almeno rattoppata, in Parlamento la sua maggioranza, che si sfrangia e si frantuma, ma resta a parole unita nel sostegno al governo, il presidente del Consiglio Mario Draghi può affrontare senza – troppi – patemi interni il trittico di appuntamenti internazionali che l’attende: oggi e domani 23 e 24 giugno il vertice Ue a Bruxelles; da domenica 26 a martedì 28, il G7 al Castello di Elmau in Baviera – è il 48o della serie: fra due anni, nel 2024, ...

