Ghirelli: «In Serie C siamo costretti a versare 12 milioni per l'indice di liquidità, in A solo 4» (Di giovedì 23 giugno 2022) Il presidente di Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa sulla situazione della Serie C dopo l'iscrizione di tutti i club al prossimo campionato. "12 milioni di euro contro 4 milioni e 300.000. La prima è la somma versata dai presidenti nelle società di Serie C per ricapitalizzarle e adeguarle ad un indice di liquidità fissato allo 0,7% (che vale anche per la Serie B). La seconda, pari a circa un terzo della prima, è la somma versata nelle casse delle società di Serie A per affrontare il prossimo campionato con un indice pari allo 0,5%. A parte l'evidente sproporzione, è chiaro che un calcio, come quello italiano, che matura ogni anno lo spaventoso deficit di un miliardo e trecento milioni di euro e ...

