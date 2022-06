Educazione civica, Apidge illustra i numeri del fallimento (Di giovedì 23 giugno 2022) Il fallimento dell’insegnamento trasversale dell’Educazione civica confermato dai numeri. Apidge, l’associazione degli insegnanti di scienze giuridiche ed economiche, intervenendo, anche con un post Facebook, a margine della presentazione, da parte della deputata Elisabetta Barbuto, di una proposta di legge volta a inserire del diritto e dell’economia politica in tutte le scuole, ha promosso, d’intesa con La voce della scuola, un’indagine nazionale per verificare il grado di soddisfazione degli studenti su questo tema. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 giugno 2022) Ildell’insegnamento trasversale dell’confermato dai, l’associazione degli insegnanti di scienze giuridiche ed economiche, intervenendo, anche con un post Facebook, a margine della presentazione, da parte della deputata Elisabetta Barbuto, di una proposta di legge volta a inserire del diritto e dell’economia politica in tutte le scuole, ha promosso, d’intesa con La voce della scuola, un’indagine nazionale per verificare il grado di soddisfazione degli studenti su questo tema. L'articolo .

