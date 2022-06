Duplice omicidio Acireale Catania | l' autore ha confessato

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 23 giugno 2022) C'è una risoluzione per il caso deldi, in provincia di. Due giovani uomini sono stati trovati morti all'interno di un terreno agricolo e ad ucciderli è stato un uomo che ha. Secondo quanto riporta Il Giornale di Sicilia l'della doppia uccisione sarebbe il proprietario del fondo in cui sono state trovate le due vittime. L'allarme era scattato nel pomeriggio di giovedì 22 giugno A morire sono stati due cugini. Avevano 29 e 30 anni. Sono stati ritrovati senza vita e uccisi a colpi di pistola. L'allarme era stato dato dopo che i due non avevano fatto rientro a casa. Da subito le indagini sono state attivate per cercare di rintracciarli, fino alla scoperta della loro morte avvenuta nel pomeriggio di giovedì 22 giugno. Da quel momento ...