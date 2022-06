Dopo il lungo lockdown Shangai torna alla vita: sembra il Black Friday (Di giovedì 23 giugno 2022) Dall'1 giugno a Shanghai sono state allentate alcune delle restrizioni imposte a causa della diffusione di una nuova ondata di COVID. E le persone sono finalmente uscite dalle loro case invadendo le ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 giugno 2022) Dall'1 giugno a Shanghai sono state allentate alcune delle restrizioni imposte a causa della diffusione di una nuova ondata di COVID. E le persone sono finalmente uscite dalle loro case invadendo le ...

Pubblicità

chetempochefa : Facciamo i complimenti a #MatteoBerrettini che per il secondo anno consecutivo ha vinto il Queen’s ???? È la seconda… - a_tortorella : 'Insieme per il futuro' è il nome del nuovo gruppo dei parlamentari che ha seguito Di Maio dopo la scissione. Chiam… - anna30048679 : RT @anna30048679: @ioSonoLeggend63 @vitiello_silvia @Z3r0Rules Rari casi? Quanti giovani morti, casualmente, dopo i 'vaccini'?Quante reazio… - Emanuele676 : @Eh__tweet @the_highsparrow @GenCar5 Invece l’Ucraina non è in Ue, e non lo sarà a lungo, probabilmente anche dopo l’Albania ?? - carlobenetti : milioni di persone, i Remainer furono 16,1 milioni. Dopo il voto alcune promesse si rivelarono patacche, come la st… -