Con iOS 16 le segnalazioni degli sms spam si faranno più precise (Di giovedì 23 giugno 2022) La lotta agli sms spam si fa più serrata, considerato anche e soprattutto l'aumento di questa tipologia di messaggi frode di cui tutti siamo testimoni. Tra pacchi che non stiamo aspettando fermi chissà dove e conti in banca bloccati, si fa sempre più pressante la necessità di segnalare queste situazioni e avere anche un riscontro. Segnalare sms truffa iOS 16 sarà più semplice – come riferito da MacRumors – per un aggiornamento di funzione che dovrebbe essere rilasciato per tutti gli utenti nel mese di luglio. Per capire a che livello questo tipo di truffe sono aumentate e in che modo ci troviamo sempre più spesso a fronteggiarle, Engadget cita una stima dell'app di blocco spam RoboKiller che – negli Usa e nel solo mese gi maggio – ha individuato l'invio di 12 miliardi di messaggi truffa.

