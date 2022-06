Pubblicità

Maraha accolto con piacere la mossa di Luigi Di Maio, che si è smarcato dai 5 Stelle per creare il gruppo di 'Insieme per il futuro'. In un'intervista a Sky,ha strizzato l'occhio a una possibile alleanza al centro. 'È accaduto che il ministro Di Maio, che stimo come collega di governo, ha deciso di consumare uno strappo, una scissione molto ...E felice per la salvezza della Salernitana lo è stata anche il ministro Mara.. 'Sono felice che la Salernitana sia rimasta in serie A. Tifo Salernitana da quando sono bambina'. A dirlo, all'... Carfagna plaude Di Maio per l’addio ai 5 Stelle: “La scissione è un bene, si allontana da idee estremiste” "Dove arriverà questo cammino è difficile oggi da dire. Non sto qui a immaginare se Di Maio avrà intenzione di creare un partito di centro e se lo farà con Sala".