Basket, Champions League 2022-2023: Dinamo Sassari e Reggio Emilia ufficialmente tra le iscritte (Di giovedì 23 giugno 2022) Sono state rese note oggi le partecipanti all’edizione 2022-2023 della Basketball Champions League, la principale competizione europea per club sotto egida FIBA. Sono due le squadre italiane che si sono ufficialmente iscritte. Una, la Dinamo Sassari, è ormai tradizionalmente protagonista a questi lidi, l’altra, l’Unahotels Reggio Emilia, si riaffaccia invece a una pallacanestro europea di validità molto ampia dopo la finale di FIBA Europe Cup della scorsa stagione. Questo l’elenco delle formazioni già inserite nella stagione regolare: AEK Atene, Peristeri PAOK Salonicco (Grecia), Bahcesehir Koleji Istanbul, Darussafaka, Galatasaray Nef, Pinar Karsiyaka (Turchia), BAXI Manresa, Lenovo Tenerife, UCAM ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) Sono state rese note oggi le partecipanti all’edizionedellaball, la principale competizione europea per club sotto egida FIBA. Sono due le squadre italiane che si sono. Una, la, è ormai tradizionalmente protagonista a questi lidi, l’altra, l’Unahotels, si riaffaccia invece a una pallacanestro europea di validità molto ampia dopo la finale di FIBA Europe Cup della scorsa stagione. Questo l’elenco delle formazioni già inserite nella stagione regolare: AEK Atene, Peristeri PAOK Salonicco (Grecia), Bahcesehir Koleji Istanbul, Darussafaka, Galatasaray Nef, Pinar Karsiyaka (Turchia), BAXI Manresa, Lenovo Tenerife, UCAM ...

Pubblicità

varesenews : Niente Basketball Champions League per la Pallacanestro Varese - Pallacanestro4T : Ma quant'è bella? ?????? #4Torri #Ferrara #Basket #Champions - Dario81415894 : @WhoBelieveATL Sisi ma anche tornando sulla terra,tu davi l'Inter fuori dalla Champions ed è arrivata seconda,se ch… - MatteoBandit2 : @valebaru82 @More_Tempestose @DanEtti @vladiluxuria C'è un piccolo problema: tu giocavi perché non sapevi come pass… - bennetmarco12 : Che stagione… Il Real Madrid di Carletto (con il Milan sempre e solo rispetto e buoni rapporti) Vince Liga e Champi… -