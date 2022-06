Atalanta | Percassi | “D’Amico e Congerton scelta migliore Obiettivo continuare a crescere”

(Di giovedì 23 giugno 2022) Oltre aera presente anche l’Amministratore Delegato dell’Luca, il quale si è dimostrato assai soddisfatto in ottica presente ma soprattutto per il futuro dell’Bergamasca Calcio. Ecco le sue dichiarazioni riportate da Calcio.it. Le dichiarazioni dell’ AD dell’Luca“Leee Tonyera la. Noi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Liverpool-, 4^ giornata Champions League L’spinge sempre più per Tomiyasu: Bologna alle corde ...

Pubblicità

AmoBergamo : #Bergamo Luca Percassi presenta Lee Congerton e Tony D'Amico: «L'obiettivo è rinforzare la squadra» - Fantacalcio : Atalanta, Percassi: 'Mercato? Vogliamo rinforzarci ma dico una cosa' - infoitsport : Atalanta, Luca Percassi: “Lo scorso anno sottovalutati diversi aspetti, ma l’Atalanta sarà competitiva” - infoitsport : Atalanta, Luca Percassi: 'Siamo ambiziosi e vogliamo migliorare la squadra' - infoitsport : ATALANTA - Luca Percassi: 'Massima fiducia in Congerton e D'Amico, avranno una sfida difficile' -

... "Molti dirigenti sono venuti a proporsi all', che ha la fortuna di poterli scegliere. ... Infine,ha elogiato il Monza: "Ho una cena con Galliani proprio stasera. Il Monza vuole ...Nessun dubbio per la proprietà: 'Resterà sulla panchina dell'' , ha detto l'ad LucaBOLOGNA: SINISA MIHAJLOVIC (confermato) Sarà al Dall'Ara anche nella prossima stagione . ...Luca Percassi, amministratore dell’Atalanta, ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione di Lee Congerton e Tony D’Amico per analizzare il futuro della Dea nella prossima stagione. " ...L’Ad della Atalanta Luca Percassi, ex difensore del Monza nella Serie B 2000/01, nel corso della presentazione dei nuovi dirigenti atalantini ha parlato anche del Monza e del rapporto con ...