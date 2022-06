Uccide la moglie a colpi di pistola 'Le ho sparato per sbaglio Lei soffriva troppo, così l'ho finita' (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il palazzo nel quartiere Trieste a Roma, teatro del femminicidio "Il primo colpo l'ho sparato per sbaglio. Poi un secondo colpo perché soffriva". così Piero Bergantino, 76 anni, ha raccontato l'... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il palazzo nel quartiere Trieste a Roma, teatro del femminicidio "Il primo colpo l'hoper. Poi un secondo colpo perché".Piero Bergantino, 76 anni, ha raccontato l'...

