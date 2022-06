Serie A: Jose Mourinho: “la chiave del successo è non accontentarsi di quello che si ha” (Di mercoledì 22 giugno 2022) 2022-06-21 10:27:56 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: CQuando sei Lo Speciale, o almeno ti sei guadagnato quello che ti chiama così, devi almeno avere le cose chiare. E se Jose Mourinho non può essere biasimato per qualcosa, lo è essere coerenti con le loro dottrine. Alcuni di loro, a mo’ di pennellate, ha espresso a parole durante una recente intervista alla rivista Forbes, dove ha inviato le domande quasi come un Giulio Cesare dopo aver conquistato la Gallia. “La chiave del successo non è mai accontentarsi di ciò che si ha; quando vinci medaglie, devi volerne di più; quando segna un gol, devi volerne segnare un altro. Tutto ruota attorno al “volere di più”, dice l’attuale tecnico della Roma, ricevuto lo scorso anno nella Città Eterna dalla ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 22 giugno 2022) 2022-06-21 10:27:56 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: CQuando sei Lo Speciale, o almeno ti sei guadagnatoche ti chiama così, devi almeno avere le cose chiare. E senon può essere biasimato per qualcosa, lo è essere coerenti con le loro dottrine. Alcuni di loro, a mo’ di pennellate, ha espresso a parole durante una recente intervista alla rivista Forbes, dove ha inviato le domande quasi come un Giulio Cesare dopo aver conquistato la Gallia. “Ladelnon è maidi ciò che si ha; quando vinci medaglie, devi volerne di più; quando segna un gol, devi volerne segnare un altro. Tutto ruota attorno al “volere di più”, dice l’attuale tecnico della Roma, ricevuto lo scorso anno nella Città Eterna dalla ...

