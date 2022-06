Petrolio | prezzo giù del 3% su timori per recessione in Usa

Pubblicità

lucatelese : Trovo veramente incredibile che il governo si faccia prendere letteralmente in giro dal cartello degli idrocarburi:… - AndreaM66756268 : RT @marioadinolfi: Il 31 maggio il prezzo del petrolio era di 124$ al barile e la benzina costava 1,85 euro medi alla pompa. Qualcuno mi sa… - xposeidone : RT @ALFO100897: Maledetti figli di puttana! Giovedì il gasolio costava 2,00 €./l. con il prezzo del petrolio a 122 dollari al barile, oggi,… - LauraGi63815697 : RT @lucatelese: Trovo veramente incredibile che il governo si faccia prendere letteralmente in giro dal cartello degli idrocarburi: il prez… - lorenzmariapia : RT @marioadinolfi: Il 31 maggio il prezzo del petrolio era di 124$ al barile e la benzina costava 1,85 euro medi alla pompa. Qualcuno mi sa… -

I timori di una recessione in arrivo negli Usa dove il presidente Biden vuole inoltre varare misure contro gli aumenti della benzina, affondano ildelsui mercati. Il Wti del Texas, come si legge sulla piattaforma Bloomberg, cede il 3,78% a 105,4 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord cala a 110,6 ( - 3,5%). . 22 ...Quindi ilreale delsarebbe fra i 70 e gli 80 Dollari al barile. I prezzi delhanno superato i 100 dollari al barile dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia alla ...I timori di una recessione in arrivo negli Usa dove il presidente Biden vuole inoltre varare misure contro gli aumenti della benzina, affondano il prezzo del petrolio sui mercati. (ANSA) ...Il prezzo del petrolio greggio WTI e quello del gas naturale si trovano ancora sotto moderata pressione, con il gas ancora a rischio inversione di tendenza.