Pensioni, a luglio aumenti fino a 700 euro: chi è che avrà di più (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il mese di luglio rappresenta una vera boccata di luglio per numerose persone. Infatti, molti anziani riceveranno un bonus sulla pensione Questo mese di luglio per circa 230 mila anziani potrebbe rappresentare una vera e propria boccata d'ossigeno. Gli ultra sessantaquattrenni, nel mese di luglio, si troveranno 700 euro in più nella pensione, oltre naturalmente all'assegno previdenziale. Aumento 700 euro sulla pensione (Fonte: Pixabay)Questa vera e propria boccata di ossigeno, però, almeno per adesso, toccherà solo ai pensionati veneti. Naturalmente, solo alcune determinate categorie di anziani potranno usufruire di questa agevolazione. Una vero aiuto che può permettere ai pensionati di sostenere il caro vita. Infatti, questi 700 euro spettano ...

