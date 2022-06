Nuoto, il Mondiale dell’Italia non è finito! Benedetta Pilato e Ceccon carte da oro, la 4×100 mista fa sognare. Poi Paltrinieri, Zazzeri, Quadarella… (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tre ori, 1 argento e 1 bronzo: è questo il computo dell’Italia nei Mondiali 2022 di Nuoto in corsia fino a questo momento. La selezione del Bel Paese ha avuto un grande impulso dagli ori di Thomas Ceccon (100 dorso), Nicolò Martinenghi e Benedetta Pilato (100 rana) e attualmente è seconda nel medagliere di specialità alle spalle degli Stati Uniti (10-6-9). L’obiettivo è quello di eguagliare il primato di medaglie (8) di Gwangju (Corea del Sud), ma c’è possibilità? Dando uno sguardo alle gare restanti, la risposta è sì. Lo stato di forma di alcuni atleti porta all’ottimismo e si confida anche nella reazione da parte di altri che nel primo tentativo non hanno centrato l’obiettivo. Nei 50 rana donne Benedetta Pilato e Arianna Castiglioni hanno concrete chance per salire ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tre ori, 1 argento e 1 bronzo: è questo il computonei Mondiali 2022 diin corsia fino a questo momento. La selezione del Bel Paese ha avuto un grande impulso dagli ori di Thomas(100 dorso), Nicolò Martinenghi e(100 rana) e attualmente è seconda nel medagliere di specialità alle spalle degli Stati Uniti (10-6-9). L’obiettivo è quello di eguagliare il primato di medaglie (8) di Gwangju (Corea del Sud), ma c’è possibilità? Dando uno sguardo alle gare restanti, la risposta è sì. Lo stato di forma di alcuni atleti porta all’ottimismo e si confida anche nella reazione da parte di altri che nel primo tentativo non hanno centrato l’obiettivo. Nei 50 rana donnee Arianna Castiglioni hanno concrete chance per salire ...

Eurosport_IT : ANCORA MARTINENGHI! ???? Argento mondiale per Nicolò per soli 3 centesimi! Seconda volta sul podio per lui a Budapes… - FINOfficial_ : ?? Thomas Ceccon vince il titolo diventando primatista mondiale dei 100 dorso in 51'60 ???? - VVezzali : I ragazzi del #nuoto????? scrivono la storia ai mondiali #FINABudapest2022. Oro e record mondiale per #Ceccon nel do… - OA_Sport : #NUOTO Il Mondiale dell’Italia non è finito! Benedetta Pilato e Ceccon carte da oro, la 4×100 mista fa sognare. Poi… - ginogino82 : RT @m_robella22: 22/06/22??Budapest Mondiale di nuoto ???????????????? …E ALLORA..? TUTTO NORMALE ,NO? -