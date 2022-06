Mondiali in Qatar, sesso extraconiugale e rapporti omosessuali vietati: per i trasgressori fino a 7 anni di carcere (Di mercoledì 22 giugno 2022) Niente sesso al di fuori della famiglia, croce nera sui rapporti omosessuali. Quello in Qatar sarà un mondiale di sicuro diverso rispetto a tutti gli altri, con calciatori e tifosi che dovranno fare attenzione alle rigidissime leggi islamiche che prevedono punizioni severe per cose che altrove sono normalità: dal consumo di alcolici ai rapporti al di fuori della famiglia all’omosessualità. E dunque occhio a festeggiare le vittorie della propria squadra in strada, magari con una birra o approcciando altri tifosi: le pene previste sono severe e da quanto trapela, come scrive il Daily Star sentendo una fonte nella polizia britannica, non c’è affatto l’intenzione di chiudere un occhio. Basti pensare che sia il sesso omosessuale che quello eterosessuale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Nienteal di fuori della famiglia, croce nera sui. Quello insarà un mondiale di sicuro diverso rispetto a tutti gli altri, con calciatori e tifosi che dovranno fare attenzione alle rigidissime leggi islamiche che prevedono punizioni severe per cose che altrove sono normalità: dal consumo di alcolici aial di fuori della famiglia all’tà. E dunque occhio a festeggiare le vittorie della propria squadra in strada, magari con una birra o approcciando altri tifosi: le pene previste sono severe e da quanto trapela, come scrive il Daily Star sentendo una fonte nella polizia britca, non c’è affatto l’intenzione di chiudere un occhio. Basti pensare che sia ilomosessuale che quello eterosessuale ...

