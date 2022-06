Mario Balotelli e Raffaella Fico riuniti per la prima comunione di Pia

Leggi su blog.libero

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Ci sono stati anni in cui una scena del genere sembrava impossibile.insieme allegri e sorridenti in una giornata di festa, sulla terrazza della Torre Normanna a Napoli per festeggiare ladella figlia Pia. I dissapori, le lotte, le accuse… tutto è stato sepolto per un bene più grande e oggi il calciatore e la showgirl sono due genitori splendidi e affiatati, come dimostrano le foto del settimanale “Chi”. Alla festa organizzata in onore di Pia,si sono scambiati chiacchiere e amichevoli e sorrisi. Con lei c’era Piero Neri, l’imprenditore toscano con cui fa coppia da un anno e che con Balo sembra avere un rapporto rilassato. I duesi stringono la mano, poi si siedono l’uno accanto ...