Manè, le parole di Kahn: «Vuole vincere i titoli ed è finito nel club giusto» (Di mercoledì 22 giugno 2022) Le parole di Oliver Kahn dopo l’acquisto di Sadio Manè: «Siamo riusciti a portare a Monaco un giocatore assolutamente di livello mondiale» Il CEO del Bayern Monaco, Oliver Kahn, ha così commentato l’arrivo ai tedeschi di Sadio Manè. «Siamo riusciti a portare a Monaco un giocatore assolutamente di livello mondiale. È molto flessibile, molto veloce ed è estremamente pericoloso. È un professionista assoluto, mi è piaciuto fin dall’inizio. Vuole vincere i titoli ed è finito nel club giusto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ledi Oliverdopo l’acquisto di Sadio: «Siamo riusciti a portare a Monaco un giocatore assolutamente di livello mondiale» Il CEO del Bayern Monaco, Oliver, ha così commentato l’arrivo ai tedeschi di Sadio. «Siamo riusciti a portare a Monaco un giocatore assolutamente di livello mondiale. È molto flessibile, molto veloce ed è estremamente pericoloso. È un professionista assoluto, mi è piaciuto fin dall’inizio.ed ènel». L'articolo proviene da Calcio News 24.

