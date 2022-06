Pubblicità

sportface2016 : #Klopp saluta #Mané: 'Rimarrai un'icona del #Liverpool, mi mancherai' - infoitsport : Klopp saluta Mané: “Una leggenda del Liverpool. Mi mancherai” - infoitsport : Klopp saluta Mané: 'Chi ama il Liverpool deve amare lui. Al Bayern uno dei migliori al mondo' - infoitsport : LIVERPOOL - Klopp saluta Manè: 'Sarà sempre una leggenda del nostro club' - infoitsport : Klopp saluta Mané: «Uno dei più grandi del Liverpool, una leggenda» -

SPORTFACE.IT

L'allenatore del Liverpoolha salutato Mané dopo l'ufficialità dell'attaccante al Bayern Monaco Jurgen, allenatore del Liverpool, attraverso i canali ufficiali dei Reds ha salutato Sadio Mané dopo l'ufficialità del passaggio al Bayern Monaco. L'ADDIO - "E' un grande momento. Non ha senso che ...... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Mané: 'Una ... Klopp saluta Mané: "Rimarrai un'icona del Liverpool, mi mancherai" lopp saluta Manè: "Sarà sempre una leggenda del nostro club". Con una lunga intervista sul sito ufficiale del Liverpool, Jurgen Klopp saluta Sadio Mané passato al Bayern. (Napoli Magazine) Ecco le ...Le sue dichiarazioni sono riprese da Kicker,. PROGETTO. Mané è stato conquistato dal progetto Bayern, ma non ha dimenticato il Merseyside. Ho sempre lavorato sodo per giocare nei club più importanti e ...