Finisce in coma dopo un colpo di calore: trapianto di fegato salva la vita a un 57enne (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un trapianto di fegato eseguito in emergenza nazionale per una gravissima insufficienza epatica, insorta dopo un colpo di calore, ha salvato un uomo di 57 anni. L'intervento, primo nel suo genere, è ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Undieseguito in emergenza nazionale per una gravissima insufficienza epatica, insortaundi, hato un uomo di 57 anni. L'intervento, primo nel suo genere, è ...

Pubblicità

infoitinterno : A 10 mesi finisce in coma per una intossicazione da cannabis - hiphopdonvito : Don Matteo 7 il mestiere di crescere ...alunni occupano liceo e una prof finisce in coma.....soliti sinistri...aula… - lesfortay : @i93Cherry Ribadisco speriamo finisce in coma etilico - blackstarqeeen : Nessuno: Assolutamente nessuno: Io quando Nica cade: “Magari finisce in coma” #IlFabbricanteDiLacrime (bel libro… - Dr4couis : @MicheleMassa20 Space che finisce con il coma etilico manco avesse vinto il mondiale -