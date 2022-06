"Di Maio non si deve permettere". Conte esplode in studio, "questa è una vergogna" | Video (Di mercoledì 22 giugno 2022) "Una vergogna, Di Maio non si deve permettere di minare l'onore del Movimento 5 Stelle". Giuseppe Conte mantiene una calma (velenosa) per quasi tutta l'intervista concessa a Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7. Poi il discorso cade inevitabilmente sulle posizioni anti-atlantiste del Movimento (è l'accusa principale mossa dal ministro degli Esteri, freschissimo di scissione) e l'ex premier monta su tutte le furie. "Rilascerò una intervista al più importante quotidiano ucraino per chiarire che il Movimento è contro l'invasione russa - sottolinea Conte in studio a La7 -, perché c'è chi ha strumentalizzato anche l'ultima risoluzione". "Eh, è il suo ex amico Di Maio", lo stuzzica la Gruber. E Conte esplode: "Non ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) "Una, Dinon sidi minare l'onore del Movimento 5 Stelle". Giuseppemantiene una calma (velenosa) per quasi tutta l'intervista concessa a Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7. Poi il discorso cade inevitabilmente sulle posizioni anti-atlantiste del Movimento (è l'accusa principale mossa dal ministro degli Esteri, freschissimo di scissione) e l'ex premier monta su tutte le furie. "Rilascerò una intervista al più importante quotidiano ucraino per chiarire che il Movimento è contro l'invasione russa - sottolineaina La7 -, perché c'è chi ha strumentalizzato anche l'ultima risoluzione". "Eh, è il suo ex amico Di", lo stuzzica la Gruber. E: "Non ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Travaglio a La7: “Perché Di Maio si ostina a stare in un M5s che non gli assomiglia più? Ha preso un’altra strada c… - HuffPostItalia : Di Maio: 'Non saremo populisti né sovranisti, saremo draghiani' - NicolaPorro : Ora #DiMaio se ne va e si tiene la poltrona. Ma sentite un po' cosa diceva non molto tempo fa (VIDEO) ?? - UnoNemoNessuno : RT @fattoquotidiano: Scissione M5s, Conte: “Di Maio non si deve permettere di minare l’onore del Movimento, ricordi i gilet gialli” https:/… - Paolameno : RT @Ste_Mazzu: Al 'Centro riformista' si vince! Calenda, Renzi, Sala, Bonino, Di Maio... tutta gente che ama il gioco di squadra, dalla per… -