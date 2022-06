Combinata nordica, la disciplina rischia di perdere il posto olimpico se le donne non verranno aggiunte al programma (Di mercoledì 22 giugno 2022) Lasse Ottesen, direttore di gara della Combinata nordica presso la FIS (Federazione Internazionale di Sci), ha fatto sapere che la disciplina rischia di perdere il posto alle Olimpiadi se le donne non verranno inserite nel programma della rassegna a cinque cerchi. La questione ruota attorno al tema della parità di genere, fortemente sponsorizzata dal Comitato olimpico Internazionale; sulla faccenda è intervenuto lo stesso Lasse Ottesen, che ha confidato parole importanti al New York Times. “Senza le donne, per noi potrebbe essere una sfida mantenere il settore maschile alle Olimpiadi, nonostante la grande tradizione di questo sport”. La Combinata nordica infatti fa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) Lasse Ottesen, direttore di gara dellapresso la FIS (Federazione Internazionale di Sci), ha fatto sapere che ladiilalle Olimpiadi se lenoninserite neldella rassegna a cinque cerchi. La questione ruota attorno al tema della parità di genere, fortemente sponsorizzata dal ComitatoInternazionale; sulla faccenda è intervenuto lo stesso Lasse Ottesen, che ha confidato parole importanti al New York Times. “Senza le, per noi potrebbe essere una sfida mantenere il settore maschile alle Olimpiadi, nonostante la grande tradizione di questo sport”. Lainfatti fa ...

Pubblicità

NewsMilano2026 : Gli sport olimpici che si disputeranno in Val di Fiemme per #MilanoCortina2026 Sci di fondo, salto con gli sci, co… - FondoItalia : Combinata Nordica eliminata dalle Olimpiadi? Riiber: 'Non una buona idea' - FondoItalia : Combinata Nordica - L'Italia convoca tre atleti della squadra B per il raduno di Tarvisio: nomi ed elenco - neveitaliasport : RT @neveitalia: Combinata nordica: cinque giornate di allenamento a Tarvisio per Kostner, Costa e Mariotti #fisnoco #nordicski #18Giugno #c… - neveitalia : Combinata nordica: cinque giornate di allenamento a Tarvisio per Kostner, Costa e Mariotti #fisnoco #nordicski… -