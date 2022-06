(Di mercoledì 22 giugno 2022)Viale Somalia, 116 – 000199Tel. 06/8606634 Sito Internet: www.ristorante.com Tipologia: pesce Prezzi: antipasti 13/18€, primi 14/15€, secondi 18/20€, dolci5/7€ Chiusura: Domenica sera; Lunedì OFFERTA Aperto da diversi anni nel quartiere Africano, il ristoranteoffre uno spaccato di cucina siciliana bene eseguita a. Il nome di famiglia è noto nell’ambito delle conserve alimentari, infatti tutto nasce da lì:è prima di tutto un’azienda di produzione e conservazione di prodotti ittici che da oltre 100 anni lavora in modo egregio il pescato locale, rendendolo un prodotto interessante sia per il consumatore finale ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Campisi – Roma -

CityNow

Tiziana" Città del Vaticano Torna ancora a parlare della guerra in Siria Francesco. Lo fa ... che ha sceltoper il suo incontro annuale. E non dimentica i cristiani del Medio Oriente, ...... 10 giugno 2022, presso la Direzione Generale ANAS di, una proposta avanzata dai sindaci del ... Promotori e presenti all'incontro sono stati in modo particolare i Sindaci:(Ardore) e ... Statale 106: tavolo tecnico a Roma tra Sindaci, Anas e Corsecom Si punta ad una nuova "Fattibilità Tecnico Economica" per creare uno strumento in grado di reperire le risorse necessarie al completamento ...