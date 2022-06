Calciomercato Lazio, tutto su Carnesecchi: le cifre (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ore caldissime in casa Lazio. Il Calciomercato si fa sempre più cocente e la squadra di Maurizio Sarri ha messo gli occhi sul giovane e promettente portiere italiano Marco Carnesecchi, di proprietà dell’Atalanta. Ormai la volontà del portiere di trasferirsi in biancoceleste è palese e la Lazio rappresenterebbe una tappa importantissima per una carriera in netta ascesa. Il ragazzo, dal suo canto, ha già iniziato a seguire i profili social dei suoi nuovi (probabili) compagni di squadra. Semplice indizio o prova concreta? Calciomercato Lazio: le cifre per Carnesecchi La trattativa tra la Lazio e l’Atalanta non è stata particolarmente complicata. L’iniziale richiesta dei bergamaschi di 18 milioni è stata pian piano smussata dalla ... Leggi su zon (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ore caldissime in casa. Ilsi fa sempre più cocente e la squadra di Maurizio Sarri ha messo gli occhi sul giovane e promettente portiere italiano Marco, di proprietà dell’Atalanta. Ormai la volontà del portiere di trasferirsi in biancoceleste è palese e larappresenterebbe una tappa importantissima per una carriera in netta ascesa. Il ragazzo, dal suo canto, ha già iniziato a seguire i profili social dei suoi nuovi (probabili) compagni di squadra. Semplice indizio o prova concreta?: leperLa trattativa tra lae l’Atalanta non è stata particolarmente complicata. L’iniziale richiesta dei bergamaschi di 18 milioni è stata pian piano smussata dalla ...

