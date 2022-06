Borsa | Europa scivola in apertura | Francoforte - 1 | 73%

Pubblicità

Scivolano in apoertura le principali borse europee. Francoforte cede l'1,73% a 13.062 punti, Parigi l'1,43% a 5.879 punti, Londra l'1,32% a 7.058 punti e Madrid l'1,03% a 8.153 punti. . 22 giugno 2022Seduta negativa per le principali borse di Asia e Pacifico per i timori sulla crescita e dopo l'inflazione record nel Regno Unito in aprile, ai massimi da 40 anni. Negativi i futures sull'e sugli Usa in attesa dell'intrervento del presidente della Fed Powell e delle scorte settimanali di greggio negli Usa. Tokyo ha ceduto lo 0,37%, Taiwan il 2,42%, Seul il 2,74% e Sidney lo 0,23%...(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Scivolano in apoertura le principali borse europee. Francoforte cede l'1,73% a 13.062 punti, Parigi l'1,43% a 5.879 punti, Londra l'1,32% a 7.058 punti e Madrid l'1,03% a ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 giu - Le Borse europee si avviano verso un avvio in netto calo nel giorno di Jerome Powell e dopo due sedute chiuse in terreno positivo. I future sul Dax40 ...