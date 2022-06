VI^ Commissione, autismo: lettera al presidente De Luca sui ‘mancati progressi’ (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: 7 minutiNapoli – La VI Commissione consiliare permanente, presieduta dalla consigliera regionale del Pd, Bruna Fiola, ha tenuto un’audizione, richiesta dalla capogruppo regionale del M5S, Valeria Ciarambino, con i rappresentanti delle Associazioni sulla integrazione sociale e socio-educativa degli interventi previsti dal Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale e integrata delle persone con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva. A seguito della audizione, la Commissione ha stigmatizzato l’assenza dell’Assessore regionale alle Politiche Sociali, Lucia Fortini, e ha deciso di inviare una nota al presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, per informarlo sullo stato attuale della problematica e sui “mancati progressi” nell’affrontare la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: 7 minutiNapoli – La VIconsiliare permanente, presieduta dalla consigliera regionale del Pd, Bruna Fiola, ha tenuto un’audizione, richiesta dalla capogruppo regionale del M5S, Valeria Ciarambino, con i rappresentanti delle Associazioni sulla integrazione sociale e socio-educativa degli interventi previsti dal Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale e integrata delle persone con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva. A seguito della audizione, laha stigmatizzato l’assenza dell’Assessore regionale alle Politiche Sociali, Lucia Fortini, e ha deciso di inviare una nota aldella Giunta regionale, Vincenzo De, per informarlo sullo stato attuale della problematica e sui “mancati progressi” nell’affrontare la ...

AlbertoBagnai : Ringrazio tutti quelli che mi stanno aiutando a emendare il discutibile documento della Commissione amore. Qui vi… - ComitesTunisia : Vi presentiamo Sandro Fratini –Presidente Comites Tunisia.Vice Presidente della Camera di Commercio Italo Tunisina.… - j_mazzanti : @AlbertoBagnai chiaramente figurato, sior Bagnai. Con il voto vi daremo con forza ciò che meritate per averci impos… - GlazeLilya5 : honestly invidio chi va per primo alla maturità, la commissione è meno scazzata e vi levate subito il pensiero, io… - itsandree3 : miei cari amici maturandi, vi dico solo che dovrei iniziare a studiare S C I E N Z E M O T O R I E perché abbia… -