UFFICIALE – Inter, rinnovo di Inzaghi fino al 2024 (Di martedì 21 giugno 2022) Dopo una prima stagione in nerazzurro coronata dai successi in Supercoppa italiana e in Coppa Italia, nonché dal raggiungimento degli ottavi di finale di UCL, Simone Inzaghi e l’Inter hanno deciso di proseguire insieme fino al 2024. Il sogno Scudetto sfumato all’ultima giornata non ha dunque influito sulla scelta del club di Viale della Liberazione. La dirigenza del Biscione ha dimostrato di credere fortemente nel progetto iniziato l’anno scorso con l’ex allenatore biancoceleste. La firma sul rinnovo è arrivata nella giornata di oggi, e da poco l’Inter ha reso noto con un comunicato UFFICIALE il proseguimento del rapporto con Inzaghi. Inter, avanti con Inzaghi fino al 2024: il ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 21 giugno 2022) Dopo una prima stagione in nerazzurro coronata dai successi in Supercoppa italiana e in Coppa Italia, nonché dal raggiungimento degli ottavi di finale di UCL, Simonee l’hanno deciso di proseguire insiemeal. Il sogno Scudetto sfumato all’ultima giornata non ha dunque influito sulla scelta del club di Viale della Liberazione. La dirigenza del Biscione ha dimostrato di credere fortemente nel progetto iniziato l’anno scorso con l’ex allenatore biancoceleste. La firma sulè arrivata nella giornata di oggi, e da poco l’ha reso noto con un comunicatoil proseguimento del rapporto con, avanti conal: il ...

Pubblicità

MatteoBarzaghi : Giornata Inter: - controfferta al Chelsea per Lukaku, 7 + bonus per il prestito. Cauto ottimismo. - domani rinnovo… - DiMarzio : #Lukaku @Inter ?il secondo round con il @ChelseaFC è avvenuto oggi: richiesta ufficiale 10M più bonus per il presti… - DiMarzio : .@Inter: ufficiale il rinnovo di #Inzaghi fino al 2024 - DaniloBatresi : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Simone Inzaghi rinnova con l'Inter fino al 2024 ???? - ilnapolionline : UFFICIALE - Inzaghi rinnova con l'Inter fino al 2024 - -