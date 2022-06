Ucraina: Draghi, 'spero consenso su ingresso in Ue, subito segnale chiaro e coraggioso' (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "Sono consapevole che non tutti gli Stati membri condividono questa posizione ma la raccomandazione della Commissione è un segnale incoraggiante e confido che il Consiglio Ue raggiunga una posizione consensuale in merito". Così il premier Mario Draghi al Senato in vista del Consiglio Ue. Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "Sono consapevole che non tutti gli Stati membri condividono questa posizione ma la raccomandazione della Commissione è unincoraggiante e confido che il Consiglio Ue raggiunga una posizione consensuale in merito". Così il premier Marioal Senato in vista del Consiglio Ue.

