Ucraina, Draghi: «Avanti in sostegno,come ci ha detto Parlamento». Manca ancora l’accordo sulla risoluzione (Di martedì 21 giugno 2022) I lavori vanno Avanti a singhiozzo e, dopo i diversi tentativi di mediazione di ieri, si sta procedendo a una nuova riscrittura dell’impegno su spinta di Palazzo Chigi Leggi su ilsole24ore (Di martedì 21 giugno 2022) I lavori vannoa singhiozzo e, dopo i diversi tentativi di mediazione di ieri, si sta procedendo a una nuova riscrittura dell’impegno su spinta di Palazzo Chigi

Pubblicità

StefanoFassina : Dai grandi giornali liberal-democratici oggi apprendo che “ottenere un maggior coinvolgimento del Parlamento” per l… - GiovaQuez : Orsini: 'Draghi non ha una posizione sull'Ucraina, deve solo esautorare il Parlamento per poi genuflettersi a Biden… - matteorenzi : L’Enews di oggi. Ci vediamo alle 15.30 in aula al senato per discutere di Ucraina e futuro insieme al premier Draghi - classcnbc : +++#Draghi, al #Senato: in #Ucraina produzioni di #cereali potrebbe calare del 40/50%. Dobbiamo sbloccare i porti,… - robbyscala : RT @GiovaQuez: Draghi: 'I nostri canali di dialogo rimangono aperti. Non smetteremo di cercare il dialogo e la pace. Una pace nei termini c… -