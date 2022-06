Tour de France 2022 | Jumbo-Visma annuncia la formazione | non c’è Dennis

Pubblicità

sportface2016 : #TourdeFrance: Jumbo Visma annuncia la squadra - giacomodecarlo2 : @LucaSaugo TaT del giorno: dovete scegliere il vostro capitano per il Tour de France...sì ma di quale anno? ???? Nel… - LucaSaugo : TaT del giorno: dovete scegliere il vostro capitano per il Tour de France tra il Vincenzo Nibali del 2014 e il Tade… - sportal_it : Tour de France, un pezzo da novanta dà forfait - LiKytai8 : RT @NicolaPorro: Siamo alla follia: le insensate norme anti Covid stanno falcidiando uno gli sport più amati dal pubblico ?? -

19 grandidisputati e uno dei pochi gregari al mondo a scortare alla vittoria i capitani al Giro d' Italia, aldea alla Vuelta de Espana, per anni gregario di fiducia di Vincenzo Nibali, Alessandro Vanotti ha voluto visitare Trani, "la perla dell'Adriatico", di cui aveva tanto sentito parlare, ...Geraint Thomas ha centrato il successo nella classifica generale del Giro di Svizzera, corsa fondamentale nella preparazione per l'ormai sempre più prossimode2022. Il gallese, che la Grande Boucle l'ha già vinta nel 2018, si è goduto la vittoria, guardando però immediatamente in ...Il Team Jumbo-Visma ha annunciato la formazione che prenderà il via del Tour de France 2022, e spicca l'assenza dell'australiano Rohan Dennis.Sono passati quasi due mesi da quella tremenda caduta alla Liegi-Bastogne-Liegi, ma Julian Alaphilippe vede finalmente la luce in fondo al tunnel. Come annunciato oggi dalla sua squadra, la Quick-Step ...