Serie A, Galeone sul prossimo campionato: “Sarà strano e un po’ falsato con la lunga pausa dei Mondiali” (Di martedì 21 giugno 2022) L’ex. allenatore Giovanni Galeone, durante un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato del prossimo campionato di Serie A. L’ex. tecnico lo ha definito falsato, spiegando come secondo lui ci saranno diverse anomalie per la lunga pausa dei Mondiali: “Uno stop così lungo in inverno, inevitabilmente creerà situazioni mai viste e provate. Sarà una pausa per qualcuno e non per altri, ovvero andrà a sfavorire le grandi squadre con tanti nazionali. Potrebbero esserci dei vantaggi per le piccole, per via delle tante partite iniziali e per quelle dopo il Mondiale”. Sempre Galeone poi aggiunge: “Credo che i preparatori atletici siano al lavoro per trovare soluzioni a queste anomalie, o meglio a queste ... Leggi su sportface (Di martedì 21 giugno 2022) L’ex. allenatore Giovanni, durante un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato deldiA. L’ex. tecnico lo ha definito, spiegando come secondo lui ci saranno diverse anomalie per ladei: “Uno stop così lungo in inverno, inevitabilmente creerà situazioni mai viste e provate.unaper qualcuno e non per altri, ovvero andrà a sfavorire le grandi squadre con tanti nazionali. Potrebbero esserci dei vantaggi per le piccole, per via delle tante partite iniziali e per quelle dopo il Mondiale”. Semprepoi aggiunge: “Credo che i preparatori atletici siano al lavoro per trovare soluzioni a queste anomalie, o meglio a queste ...

