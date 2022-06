Napoli, l'indagine non cambia il mercato: le mosse di De Laurentiis (Di martedì 21 giugno 2022) Quando a Los Angeles è ancora notte, e dunque la città dorme, Aurelio De Laurentiis viene svegliato da una telefonata dall'Italia: l'affare - Osimhen diventa un intrigo internazionale, che agita la ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 21 giugno 2022) Quando a Los Angeles è ancora notte, e dunque la città dorme, Aurelio Deviene svegliato da una telefonata dall'Italia: l'affare - Osimhen diventa un intrigo internazionale, che agita la ...

Pubblicità

DeuringerEnrico : RT @TolliVincenzo: Gente che si professa tifoso del #Napoli esulta per l'indagine su #Adl, che probabilmente verrà archiviata come quella f… - j_7ragon : Il #Napoli calcio si congratula con la procura per aver fatto un'indagine bella,con annesse perquisizioni,offrendo… - MarcoRu83450097 : RT @TolliVincenzo: Gente che si professa tifoso del #Napoli esulta per l'indagine su #Adl, che probabilmente verrà archiviata come quella f… - snapido67 : RT @TolliVincenzo: Gente che si professa tifoso del #Napoli esulta per l'indagine su #Adl, che probabilmente verrà archiviata come quella f… - infoitsport : Osimhen, la Procura: «L'inchiesta di Lille ha comportato l'apertura dell'indagine anche a Napoli» - ilNapolista -