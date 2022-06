(Di martedì 21 giugno 2022) La scorsa settimanaDelha messo in stand by la sua storia con. La regista di The Lady ha detto al fidanzato di tornare a casa di sua madre e di pensare al suo comportamento in Honduras. L’ex naufraga infatti ha accusato il ragazzo di non averla difesa ‘mentre un branco di lupi la stava attaccando’. Durante la semifinale de L’Isola dei Famosiè sceso dalle scale con un grosso mazzo di rose rosse per la sua lady. Il 30enne ha chiesto scusa ain diretta e le ha fatto i complimenti per la sua onestà. “Mi sento cambiato, credo di avere una testa più funzionante. L’Isola è un’esperienza che mi ha cambiato la vita. Avoglio dire ho capito che è molto arrabbiata.io so benissimo che tu sai ...

Pubblicità

Francy11412804 : RT @pbipp02: Il confronto tra Lory Del Santo e Marco Cucolo il 99% di share #isola - BITCHYFit : Marco Cucolo chiede perdono a Lory: la decisione della Del Santo - MaryCristyPal : RT @_dixxyy_: #isola MARCO FUCKING CUCOLO CHE ARRIVA IN CAMICIA, ABBRONZATO CON I FIORI CHE BONAZZO È SCUSATE - Ice_phoen1x : Il discorso di riconciliazione di Lory Del Santo con Marco Cucolo: il momento più iconico della puntata #isola - io_surf : RT @undabuda: Ma Marco Cucolo e' l'unico tornato dall'isola bianco come il latte???#Isola -

Lory Del Santo esi dicono addio all'Isola dei Famosi Lory Del Santo etornano in studio all'Isola dei Famosi 2022 per un confronto molto importante. La scorsa settimana è andato in scena il ...Chi sarà l'ultimo naufrago a rientrare in gara da Sgamadissima ad avere accesso alla finale In studio spazio all'incontro trae la compagna Lory Del Santo che proveranno ad appianare le ...Marco Cucolo e Lory Del Santo: perché hanno litigato all’Isola dei Famosi 2022 Lei lo accusa di non averla mai difesa per rimanere in gioco Lory Del Santo e Marco Cucolo, Isola dei Famosi Marco ...0 Facebook Lory Del Santo, malore mentre è a cena nel locale di Flavio Briatore: “Non riuscivo a reggermi in piedi” Lory Del Santo, era alla prima cena fuori casa dopo aver trascorso più di due mesi ...