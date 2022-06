Libri: “Il Calcio Anni ’70”. Intervista all’autore Massimo Prati (Di martedì 21 giugno 2022) GLIEROIDELCalcio.COM (Federico Baranello) – Per la rubrica “Libri” abbiamo raggiunto e Intervistato un collaboratore e un amico de GliEroidelCalcio, Massimo Prati, insegnante, storico e scrittore, autore del libro “IL Calcio Anni ´70. Primo volume 1969-1974”, edito da Urbone Publishing. Un triplo appuntamento, oggi l’Intervista al nostro amico/autore e nei prossimi appuntamenti due estratti del libro. Si ringrazia la casa editrice Urbone Publishing per l’opportunità. Buona lettura Il team de GliEroidelCalcio.com Massimo, come nasce l’idea di narrare questa storia?Il libro sul Calcio Anni Settanta è un progetto che è nato quasi per caso: avevo una serie di appunti ... Leggi su glieroidelcalcio (Di martedì 21 giugno 2022) GLIEROIDEL.COM (Federico Baranello) – Per la rubrica “” abbiamo raggiunto eto un collaboratore e un amico de GliEroidel, insegnante, storico e scrittore, autore del libro “IL´70. Primo volume 1969-1974”, edito da Urbone Publishing. Un triplo appuntamento, oggi l’al nostro amico/autore e nei prossimi appuntamenti due estratti del libro. Si ringrazia la casa editrice Urbone Publishing per l’opportunità. Buona lettura Il team de GliEroidel.com, come nasce l’idea di narrare questa storia?Il libro sulSettanta è un progetto che è nato quasi per caso: avevo una serie di appunti ...

Pubblicità

kermit290179 : RT @RadioMDN: #recensionelibri Recensione Novanta, quando il calcio non è più un gioco – Luca Serra - RadioMDN : #recensionelibri Recensione Novanta, quando il calcio non è più un gioco – Luca Serra - doomboy : Il possibile ritorno di Lukaku all'Inter è l'esempio lampante di come nel calcio siano lecite operazioni finanziare… - liam4ever : RT @Sossio47967416: @AlfredoPedulla Come non capisco squadre come l’Inter (tecnicamente fallite per i debiti accumulati) continuino a spend… - Sossio47967416 : @AlfredoPedulla Come non capisco squadre come l’Inter (tecnicamente fallite per i debiti accumulati) continuino a s… -