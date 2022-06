L’ex agente di Insigne | «Da Mertens mi aspettavo un gesto d’amore per Napoli | si parla solo di soldi»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 21 giugno 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonio Ottaiano, exdi: «Dami sarei aspettato una dichiarazionealpubblica, della serie: “Presidente io resto, metta lei la cifra”. Sarebbe stato unche avrebbe messo anche in difficoltà lo stesso De Laurentiis. Però, invece, si continua are di cifre e trattative. Mialtro. Deulofeu erede di? Tecnicamente, prendo 100 volte Deulofeu. Non me ne voglia Dries, ma ad oggi parliamo di un calciatore di 35 anni e che si sta avviando nella parte calante della sua carriera. Lo spagnolo ha fatto molto bene quest’anno, ha dimostrato di essere un calciatore di livello. Con Olivera e Kvaratskhelia, il ...