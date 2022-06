"Io sono un genio e voi no". È ancora polemica sulla pizza di Briatore (Di martedì 21 giugno 2022) I costi elevati della pizza nei locali di Briatore hanno fatto scoppiare la polemica: per l'imprenditore prezzi bassi sono sinonimo di scarsa qualità Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 giugno 2022) I costi elevati dellanei locali dihanno fatto scoppiare la: per l'imprenditore prezzi bassisinonimo di scarsa qualità

Pubblicità

stefzoc : @Rnaples7 @DomPepeLiberato Scusate sono genio de paoli ma Cavani è in netta parabola discendente...Petagna è in asc… - _Alessio_88 : @Gianni_gian13 Ti stavo rispondendo che gli ascolti sono dovuti a un calcolo statistico di un tot di famiglia (circ… - BeachPapeete : @RikiStar8485 @BMastrotta lì c'è il genio: si sono chiamati 'propaganda' per fare intendere che non fanno propagand… - solorobabuona : RT @ROMAMOROMAMOR: @merdeiralaziale @solorobabuona @dajealessio A genio il 22 aprile la Roma pensava che miky rinnovasse e quindi in quel m… - byunmiao : piangendo in metropolitana alle 11 del mattino perché da bravo genio che sono mi sono messa a guardare i video di w… -