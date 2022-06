In Draghi vedo un forte autoritarismo: non restano che due soluzioni (Di martedì 21 giugno 2022) L’autoritarismo è un termine tecnicamente riferibile a tre fenomeni, distinti ma strettamente intrecciati: le personalità, le ideologie e i sistemi politici. Theodor Adorno individua, nel famoso studio del 1947, le personalità autoritarie come figure tendenzialmente obbedienti verso le persone di status superiore e manifestanti spregio verso chi appartiene a gruppi di status inferiore; rigide nel pensiero e convenzionali verso i valori dominanti. La scala F utilizzata per misurare il livello di autoritarismo è stata per anni denominata anche scala del fascismo. Adorno e i suoi colleghi ritenevano che alcuni tratti della personalità molto marcati predisponessero le persone a essere maggiormente vulnerabili e attratte dalle idee antidemocratiche. Le ideologie autoritarie sono caratterizzate, invece, dalla strutturazione gerarchica della società e danno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) L’è un termine tecnicamente riferibile a tre fenomeni, distinti ma strettamente intrecciati: le personalità, le ideologie e i sistemi politici. Theodor Adorno individua, nel famoso studio del 1947, le personalità autoritarie come figure tendenzialmente obbedienti verso le persone di status superiore e manifestanti spregio verso chi appartiene a gruppi di status inferiore; rigide nel pensiero e convenzionali verso i valori dominanti. La scala F utilizzata per misurare il livello diè stata per anni denominata anche scala del fascismo. Adorno e i suoi colleghi ritenevano che alcuni tratti della personalità molto marcati predisponessero le persone a essere maggiormente vulnerabili e attratte dalle idee antidemocratiche. Le ideologie autoritarie sono caratterizzate, invece, dalla strutturazione gerarchica della società e danno ...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : Draghi al Senato: Il conflitto in atto rischia di creare una crisi umanitaria di dimensioni straordinarie. Nell'imm… - Agenzia_Ansa : Draghi: 'Dobbiamo realizzare lo sminamento dei porti e garantire l'uscita in sicurezza delle navi. Dopo vari tentat… - Petiella : RT @Palazzo_Chigi: Draghi al Senato: Il conflitto in atto rischia di creare una crisi umanitaria di dimensioni straordinarie. Nell'immediat… - ilfattoblog : 'Se la direzione della storia è quella indicata dal premier, c’è da chiedersi veramente se sia la strada giusta' (L… - AdrianaRufus88 : @Ivan__soli Loro dovevano cambiare le cose e invece sono riusciti a fare pure di peggio, i quattro seguaci fanatici… -