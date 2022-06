Graduatorie GPS 2022/23: aspiranti esclusi per aver scelto una provincia in cui la classe di concorso non è attivata (Di martedì 21 giugno 2022) Graduatorie GPS per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24: gli Uffici Scolastici sono al lavoro per la valutazione delle domande e in alcuni casi si hanno anche già alcune esclusioni. A parte l'esclusione di default degli aspiranti che hanno richiesto l'inserimento in prima fascia con laurea + 24 CFU e l'esclusione degli aspiranti iscritti per la prima volta per classi di concorso ad esaurimento, non più possibile, segnaliamo il caso singolare occorso in provincia di Brescia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 giugno 2022)GPS per gli anni scolastici/23 e 2023/24: gli Uffici Scolastici sono al lavoro per la valutazione delle domande e in alcuni casi si hanno anche già alcuneoni. A parte l'one di default degliche hanno richiesto l'inserimento in prima fascia con laurea + 24 CFU e l'one degliiscritti per la prima volta per classi diad esaurimento, non più possibile, segnaliamo il caso singolare occorso indi Brescia. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Graduatorie GPS 2022/23: aspiranti esclusi per aver scelto una provincia in cui la classe di concorso non è attivata - scuolainforma : #GPS, i primi casi di esclusione dalle #graduatorie: chi non ha superato la valutazione titoli - GazzettaDellaSc : Graduatorie GPS, ecco le prime ESCLUSIONI. Mancano i titoli congiunti, no nuovi inserimenti per classi di concorso… - orizzontescuola : Graduatorie GPS, ecco le prime ESCLUSIONI. Mancano i titoli congiunti, no nuovi inserimenti per classi di concorso… - ProDocente : Graduatorie GPS: mancata iscrizione in prima fascia con riserva, si può entrare nell’elenco aggiuntivo? -