De Sciglio dice tutto: "I fischi di San Siro, la rottura con il Milan e Allegri" (Di martedì 21 giugno 2022) Mattia De Sciglio ha scritto una lunga lettera per Cronache di Spogliatoio , a pochi giorni dal rinnovo con la Juve . Non parla dei bianconeri il terzino, se non sullo sfondo, ma di Allegri , del ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 21 giugno 2022) Mattia Deha scritto una lunga lettera per Cronache di Spogliatoio , a pochi giorni dal rinnovo con la Juve . Non parla dei bianconeri il terzino, se non sullo sfondo, ma di, del ...

Pubblicità

Ma_Do_Sd : RT @SantucciFulvio: Vorrei informare @marcomaioli1 che il mental coach di De Sciglio si occupa anche di Ranocchia. E dice le stesse identic… - 1987_Lorenza : @Francois79C @pep2073 @silviajuve71 Be si non è opinabile. Arrivabene dice sempre che Rugani e De Sciglio sono megl… - Ma_Do_Sd : Vabbè adesso se De Sciglio dice di essere vittima di 'accanimento' vale tutto dai - ClaudioRosafio : @bibone65 Dei dementi appunto. E lo dice uno scontento del rinnovo a De Sciglio - Andrea_mrt97 : @Frances47805166 @RaffaeleDeGuida @romeoagresti @GoalItalia Hanno anche rinnovato de Sciglio ma questo non si dice… -