CS | GO | Ludvig “?HEAP?” Alonso è ufficialmente di Fnatic

(Di martedì 21 giugno 2022)ha ingaggiato l’ex giocatore di Dignitas,“??”, per completare il suo team CS:GO. E’ stata la stessa organizzazione di esports a confermare l’operazione, specificando cheviene per ora integrato in prova. Il 22enne si allena con ida maggio, ma non ha debuttato al Pinnacle Cup Championship all’inizio di questo mese: il team ha preferito puntare su Patrik “?f0rest?” Lindberg come sostituto dell’ultimo minuto.è l’ultimo pezzo della ricostruzione condotta da, avviata dopo che la squadra non si è qualificata per il PGL Antwerp Major, il primo evento CS:GO dell’anno sponsorizzato da Valve, svoltosi lo scorso maggio. L’organizzazione ha messo in panchina il leader del gioco Alex McMeekin e l’AWPer Valentin ...

Fnatic signed former Dignitas player Ludvig "HEAP" Alonso on a trial basis to its Counter-Strike: Global Offensive team. HEAP, a 22-year-old Swede, has been with Fnatic since May and is expected to ...Fnatic has signed former Dignitas player Ludvig “HEAP” Alonso on trial to round out its CS:GO team, the organization announced today. The 22-year-old has been practicing with Fnatic since May, but ...