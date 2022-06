‘Chi l’ha visto?’ torna sul caso Angela Celentano, la piccola rapita 26 anni fa sul monte Faito (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Come potrebbe essere Angela Celentano oggi, a quasi trent’anni? A “Chi l’ha visto?”, in onda domani alle 21.20 su Rai 3, l’invecchiamento della piccola scomparsa a tre anni dal monte Faito. Ovunque, nei bancomat, grazie a “SOS Desaparecidos”, la sua foto di allora dopo l’iniziativa dei genitori che pensano sia stata adottata illegalmente. E continua l’inchiesta sulla scomparsa della giovane campionessa di tiro a segno Andreea: in studio il suo fidanzato Simone, indagato per sequestro di persona. Una macchina nera al centro del mistero: potrebbe aver portato via Andreea? Come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Come potrebbe essereoggi, a quasi trent’? A “Chivisto?”, in onda domani alle 21.20 su Rai 3, l’invecchiamento dellascomparsa a tredal. Ovunque, nei bancomat, grazie a “SOS Desaparecidos”, la sua foto di allora dopo l’iniziativa dei genitori che pensano sia stata adottata illegalmente. E continua l’inchiesta sulla scomparsa della giovane campionessa di tiro a segno Andreea: in studio il suo fidanzato Simone, indagato per sequestro di persona. Una macchina nera al centro del mistero: potrebbe aver portato via Andreea? Come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

