Chi ha vinto il Premio donne leader in Sanità (Di martedì 21 giugno 2022) C’è ancora tanto da fare in Italia, ma non solo, per assegnare alle donne il ruolo che meritano, ma il percorso, fortunatamente, è iniziato. Ed è proprio in questa direzione che va il Premio “Leads”, il riconoscimento istituito dall’Associazione donne leader in Sanità, ideato da Sara Vinciguerra, segretaria del Premio e membro del consiglio direttivo Leads, per promuovere le best practice che favoriscono la leadership femminile in Sanità. La consegna dei premi si è tenuta presso l’auditorium “Cosimo Piccinno” del ministero della Salute e ha visto 27 progetti candidati. Sei i vincitori delle 3 categorie (aziendale, associazioni, enti pubblici e privati accreditati) e due menzioni speciali decretate dalla giuria del Premio, presieduta da ... Leggi su formiche (Di martedì 21 giugno 2022) C’è ancora tanto da fare in Italia, ma non solo, per assegnare alleil ruolo che meritano, ma il percorso, fortunatamente, è iniziato. Ed è proprio in questa direzione che va il“Leads”, il riconoscimento istituito dall’Associazionein, ideato da Sara Vinciguerra, segretaria dele membro del consiglio direttivo Leads, per promuovere le best practice che favoriscono laship femminile in. La consegna dei premi si è tenuta presso l’auditorium “Cosimo Piccinno” del ministero della Salute e ha visto 27 progetti candidati. Sei i vincitori delle 3 categorie (aziendale, associazioni, enti pubblici e privati accreditati) e due menzioni speciali decretate dalla giuria del, presieduta da ...

