Calciomercato.com – Dzeko, futuro in bilico all'Inter: rispunta anche la Roma | Mercato (Di martedì 21 giugno 2022) 2022-06-21 15:20:00 Fermi tutti! Edin Dzeko che un anno fa di questi tempi vestiva ancora di giallorosso prima di prendere la strada per l'Inter a causa della partenza di Lukaku. Ora – come riporta ForzaRoma.info – il bosniaco rischia di diventare un esubero proprio per lasciare spazio non solo a Lukaku ma anche all'eventuale arrivo di Dybala. L'Inter gli ha dato via libera. Dopo Juve e Napoli iniziano i sussurri su un suo possibile ritorno a Trigoria. La moglie Amra lo spinge verso un ritorno alla Roma dove casa è ancora intestata alla famiglia Dzeko. L'idea è di fare il vice Abraham per una stagione. Ipotesi percorribile? La Roma in quel ruolo vuole dare fiducia a Shomurodov e in attacco sembra avere altre idee.

