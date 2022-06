Pubblicità

Calciomercato.com

Occorrono due pedine e ilè aperto: Cambiaso (2000, Genoa, piace a Inter e Juventus), ... può perdere Lassana Coulibaly e cerca di trattenere Ederson che è valutato 15 milioni dall'e ...Con queste rassicurazioni, Lotito ha deciso di proseguire nella trattativa con l', che ...- La trattativa con la Dea in ogni caso, anche se ben avviata, è ben lungi dall'essere ... Atalanta, casting aperto per l'attacco Con l'attaccante colombiano Luis Muriel sempre a rischio partenza (la Juve ha pronti 10 milioni, l'Olympique Marsiglia 12), è aperto il casting per l'attacco dell'Atalanta, in cerca di due pedine.L’indiscrezione di Sky riportata ieri sera durante Calciomercato L’Originale L’Atalanta ha ampia voglia e necessità di investire sulle proprie corsie laterali, con Davide Zappacosta ad oggi forse unic ...