Annalisa, in che cosa è laureata: ecco perchè ha scelto proprio quella facoltà (Di martedì 21 giugno 2022) Sapete in che cosa è laureata Annalisa? cosa si nasconde dietro la scelta di quella facoltà. Annalisa, il cui nome per intero è Annalisa Scarrone, è nata a Savona nel 1985. Oggi è una cantante molto amata ma prima di diventare nota aveva fatto parte di due gruppi musicali fino a quando c’è stata poi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 21 giugno 2022) Sapete in chesi nasconde dietro la scelta di, il cui nome per intero èScarrone, è nata a Savona nel 1985. Oggi è una cantante molto amata ma prima di diventare nota aveva fatto parte di due gruppi musicali fino a quando c’è stata poi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

LorenzoGuerini5 : @annalisalisi072 Buonanotte cara Annalisa, sperando che la giornata sia stata piacevole ti auguro di riposare bene… - claudia_nali : Allora ieri ha funzionato quindi non vedo il motivo per non riproporlo anche stasera per il mio esame di domani e p… - wonumnie : RT @joonshield: @wonumnie no letteralmente non so come descriverti ti ho detto 20480 volte quanto sono felice che siamo bffs boh annalisa s… - joonshield : @wonumnie no letteralmente non so come descriverti ti ho detto 20480 volte quanto sono felice che siamo bffs boh an… - fiorda_annalisa : @dariosupporter Te l’avevo detto io che sarebbe stato impossibile trattenere le lacrime???????? -