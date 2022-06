Allegri ha scelto il vice Vlahovic: si può chiudere a costo zero (Di martedì 21 giugno 2022) Dzeko alla Juve nei panni di vice Vlahovic: potrebbe essere questa la pazza idea di Allegri e della società bianconera per completare il reparto offensivo in vista della prossima stagione e arricchirlo di carisma ed esperienza Come rivelato da “SportMediaset” nelle scorse ore, la Juventus potrebbe valutare il clamoroso affondo su Dzeko nel ruolo di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 21 giugno 2022) Dzeko alla Juve nei panni di: potrebbe essere questa la pazza idea die della società bianconera per completare il reparto offensivo in vista della prossima stagione e arricchirlo di carisma ed esperienza Come rivelato da “SportMediaset” nelle scorse ore, la Juventus potrebbe valutare il clamoroso affondo su Dzeko nel ruolo di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

GiovaAlbanese : #Allegri ha un contratto con la #Juventus ancora lungo, #Campos avrebbe scelto #Galtier per la panchina del #PSG: l… - MicelottaP : @leonaldo80 @rossbova E si perché secondo te allegri l'ha scelto personalmente...uno che ha avuto Pogba Vidal March… - FedericoPivetta : @kravotz @Mary90792655 Lasciamo fuori che stanno per fare un nuovo stadio , le acedemy in America ecc ti stanno sul… - atritto123 : ????Marko #Arnautovic è in pole per il vice #Vlahovic È stato scelto da #Allegri - Fprime86 : RT @Spazio_J: Juve, scelto il vice Vlahovic: l'ha chiesto Allegri! - -