Uomini e Donne, è già crisi tra Luca e Soraia? Preoccupa il gesto di lei (Di lunedì 20 giugno 2022) Cosa sta succedendo tra Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti? Possibile che la coppia nata qualche settimana fa a Uomini e Donne sia già in crisi? I fan hanno paura di sì, visto che il tronista romano e la bella corteggiatrice italo-araba non solo non hanno passato lo scorso weekend insieme, ma hanno pubblicato su Instagram alcune storie che hanno dato molto da pensare, facendo nascere dubbi. Uomini e Donne, stravolgimento nel trono over: poche le riconferme, di chi si tratta La nuova stagione di Uomini e Donne vedrà un parterre rivoluzionato con alcune presenze fisse che faranno storcere il naso a parte del pubblico ...

