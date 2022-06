Ucraina: capo ufficio presidenziale, 'no a scambio fra sblocco porti e fine sanzioni' (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Siamo contrari ad abolire le sanzioni in cambio allo sblocco dei porti. Noi vediamo lo sblocco dei porti come l'unica possibilità di garantire l'export pieno dei nostri prodotti agricoli, che è un fattore importante della sicurezza alimentare. Personalmente io mi tengo in contatto con il segretario generale dell'Onu Guterres che si occupa di questi negoziati. Capiamo bene debbano esserci e lo ritengo possibile. Ma ci servono delle garanzie di sicurezza". Lo ha detto in un'intervista al media ucraino 'Lb' Andriy Yermak, capo dell'ufficio di presidenza ucraino. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Siamo contrari ad abolire lein cambio allodei. Noi vediamo lodeicome l'unica possibilità di garantire l'export pieno dei nostri prodotti agricoli, che è un fattore importante della sicurezza alimentare. Personalmente io mi tengo in contatto con il segretario generale dell'Onu Guterres che si occupa di questi negoziati. Capiamo bene debbano esserci e lo ritengo possibile. Ma ci servono delle garanzie di sicurezza". Lo ha detto in un'intervista al media ucraino 'Lb' Andriy Yermak,dell'di presidenza ucraino.

