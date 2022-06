Tour de France 2022: il percorso e le stellette di difficoltà. Le 21 tappe, cronometro e salite (Di lunedì 20 giugno 2022) Manca poco e si parte: sale l’attesa per il Tour de France 2022 che scatterà il primo giorno di luglio dalla Danimarca. Un’edizione sicuramente interessantissima della Grande Boucle, ricca di protagonisti e con Tadej Pogacar a caccia di uno storico tris. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso con le stellette di difficoltà tappa per tappa. percorso E stellette difficoltà Tour DE France 2022 1° luglio PRIMA TAPPA: Copenhagen-Copenhagen (13,2 km, cronometro individuale) *** Si parte dalla Capitale danese: una prova contro il tempo per specialisti puri, completamente pianeggiante, che aprirà i primi distacchi in classifica generale. 2 luglio SECONDA TAPPA: ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) Manca poco e si parte: sale l’attesa per ildeche scatterà il primo giorno di luglio dalla Danimarca. Un’edizione sicuramente interessantissima della Grande Boucle, ricca di protagonisti e con Tadej Pogacar a caccia di uno storico tris. Andiamo a scoprire nel dettaglio ilcon leditappa per tappa.DE1° luglio PRIMA TAPPA: Copenhagen-Copenhagen (13,2 km,individuale) *** Si parte dalla Capitale danese: una prova contro il tempo per specialisti puri, completamente pianeggiante, che aprirà i primi distacchi in classifica generale. 2 luglio SECONDA TAPPA: ...

