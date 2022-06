“Sono traumatizzata”: cosa è successo a Giulia De Lellis, il racconto shock (Di lunedì 20 giugno 2022) Giulia De Lellis racconta sui social come ha vissuto questi giorni dopo aver contratto il covid: “Sono traumatizzata”. Giulia De Lellis qualche giorno fa ha fatto sapere sui social di aver contratto il covid per la seconda volta. Chi la segue da tempo sa benissimo che l’influencer è una persona molto ansiosa, per questo, da L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 20 giugno 2022)Deracconta sui social come ha vissuto questi giorni dopo aver contratto il covid: “”.Dequalche giorno fa ha fatto sapere sui social di aver contratto il covid per la seconda volta. Chi la segue da tempo sa benissimo che l’influencer è una persona molto ansiosa, per questo, da L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

cryyfuckinbaby : boh poi legato a problemi finanziari io ho un po' un trauma perchè anni fa mio padre rimase senza lavoro e mi è cap… - mybibiIhiIIs : la tentazione di riprendere il fl1xbus era molto alta ma sono stata traumatizzata dall'altra volta con due ore e me… - rEaRxvIeW_ : io sono tipo traumatizzata (?) da ymmaicy per la storia e tutto quello che succede ad Harry ora leggevo una nuova s… - inga_fly : RT @BeaIsGod: FIANCO HANNO SPACCATO TUTTI I BICCHIERI SIAMO TUTTI VOLATI VIA IO PAGATO E CIAO NON METTO PIÙ PIEDE IN QUEL RISTORANTE PECCAT… - BeaIsGod : FIANCO HANNO SPACCATO TUTTI I BICCHIERI SIAMO TUTTI VOLATI VIA IO PAGATO E CIAO NON METTO PIÙ PIEDE IN QUEL RISTORA… -