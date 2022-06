Siccità Piemonte, Cirio: “Allarme rosso” (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – Il Piemonte decreta l’Allarme rosso per la Siccità e chiede aiuto alla vicina Valle d’Aosta. Ad annunciarlo ai microfoni di Radio Rai 1 è stato il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, oggi a Pallanza, nel Verbano. “Oggi viene decretato l’Allarme rosso, lo avevamo ampiamente previsto, non si tratta per il momento di blocchi in via permanente ma di riduzioni del carico di prelievo sul Po”, ha spiegato Cirio che ha aggiunto: “Dobbiamo stare molto attenti a salvaguardare l’agricoltura Piemontese ed è il motivo per cui abbiamo già attivato non solo un tavolo di crisi permanente che ci permette di avere tutti gli attori della filiera dell’acqua ma, in particolare, di agire con i concessionari dei bacini ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – Ildecreta l’per lae chiede aiuto alla vicina Valle d’Aosta. Ad annunciarlo ai microfoni di Radio Rai 1 è stato il presidente del, Alberto, oggi a Pallanza, nel Verbano. “Oggi viene decretato l’, lo avevamo ampiamente previsto, non si tratta per il momento di blocchi in via permanente ma di riduzioni del carico di prelievo sul Po”, ha spiegatoche ha aggiunto: “Dobbiamo stare molto attenti a salvaguardare l’agricolturase ed è il motivo per cui abbiamo già attivato non solo un tavolo di crisi permanente che ci permette di avere tutti gli attori della filiera dell’acqua ma, in particolare, di agire con i concessionari dei bacini ...

